Successo per la prima serata della Festa Regionale del vino ad Atessa

ATESSA – Grande successo di pubblico per la prima serata della Festa Regionale Città del Vino. I Sindaci delle 18 Città aderenti all’iniziativa hanno tagliato il nastro con il Sindaco di Atessa, Giulio Borrelli.

All’iniziativa, promossa dagli Amministratori della Città ospitante, hanno partecipato e portato il loro saluto l’on. Alberto Bagnai, il Consigliere regionale e Sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, e il Consigliere regionale Silvio Paolucci.

Convegni, cultura, musica, grandi vini e ottimo cibo gli ingredienti di questo primo appuntamento che apre un nuovo capitolo di sinergie e iniziative tra le Città del Vino d’Abruzzo.

Questa sera si replica. Ecco il programma:

• ore 17 visita guidata gratuita “Alla Scoperta del Centro Storico: i volti della Madonna nell’arte Atessana”. (per partecipare non serve prenotazione, ma recarsi nell’orario indicato nel piazzale antistante la Cattedrale di San Leucio in via Trento e Trieste)

• ore 18 Corso Vittorio Emanuele sfilata con abiti storici Comune di Tollo.

• ore 19- 20 – 21 – 22 Corsi gratuiti di avvicinamento al vino. Per partecipare sarà necessario #iscriversi presso lo stand A.I.S. i posti sono limitati (max 16 iscritti per ogni lezione)

• ore 19 Piazza Garibaldi Rievocazione storica “Battaglia Turchi e Cristiani” – del Comune di Tollo

• ore 20 Piazza Benedetti Spettacolo Folkloristico Coro “Giovani Voci Dijoriane” del Comune di Atessa.

• ore 20.30 Piazza Garibaldi, premiazione concorso “Atessa in fiore”

• ore 21 Piazza Garibaldi Concerto

“Tequila & Montepulciano Band in Concerto -Cicirinella live tour”. I Tequila & Montepulciano Band propongono un viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana. La nutrita formazione dei Tequila e Montepulciano ha alle spalle grandi successi discografici e un’attività live con centinaia di concerti l’anno che la portano ad essere il fenomeno musicale del momento. Tra i brani di maggior successo spicca: “Cicirinella Teneva Teneva”