Successo ad Ortona per la presentazione di “Tagliare la corda” di Marco Patricelli

ORTONA – Nella storica chiesa barocca in stile celestiniano di S. Caterina d’Alessandria di Ortona, è stato presentato l’ultimo libro di Marco Patricelli “Tagliare la corda”, che racconta con ricchezza di contenuti storiografici e documentaristici, la fuga dei reali, di Badoglio e dei vertici militari da Ortona per Brindisi, dopo l’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre.

“Una triste pagina di storia italiana contraddistinta dalla mancanza di senso di responsabilità, dalla superficialità e inadeguatezza di ruolo dei protagonisti dell’epoca che hanno portato all’implosione dell’Italia come stato e come nazione. Il vero disastro si compie a Pescara dove nel pomeriggio del 9 settembre si tiene un improvvisato consiglio della corona nel quale si pensa solo alla salvezza personale e non a quella del Paese.

Imbarazzante il pranzo consumato nel castello di Crecchio ricco e abbondante servito dal duca Bovino e commentato in francese dai suoi commensali, quasi si vergognassero di parlare italiano.

La paura di essere catturati dai tedeschi è tale che Badoglio già la sera prima, a Pescara, sale sul Baionetta mentre i reali e gli altri ufficiali, nella piena improvvisazione, colgono l’occasione di sbagliare la strada e di ritrovarsi davanti al castello Aragonese di Ortona e di farsi guidare da un giovane vigile del fuoco fono al molo del porto di Ortona” si legge nella nota.

Alla presentazione è intervenuto anche Andrea Di Marco che ha fornito un ulteriore contributo storico nella ricostruzione di quel periodo così infausto per l’Italia, dalla caduta del fascismo, il 25 luglio, al 12 settembre con la liberazione di Benito Mussolini a Campo Imperatore per opera dei tedeschi con l’operazione Quercia.

L’evento è stato organizzato dalla locale sezione dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI) e si è aperto con i saluti iniziali del presidente, Novelia Marinozzi, dall’Assistente Ecclesiastico, Don Giuseppe Grasso e dal vice presidente Diva Santorelli che hanno spiegato le finalità dell’associazione e gli impegni per l’imminente anno giubilare. Alla presentazione dell’opera presenti studenti di alcune classi di scuola media che hanno animato la mattinata con domande e i racconti dei nonni che hanno visto in quei giorni, per le vie di Ortona i reali. Quelle stesse vie che purtroppo, qualche mese dopo furono teatro di una battaglia atroce, combattuta “casa per casa” e definita da Churchill la “Stalingrado d’Italia”.

