Studenti della Delfico al Concorso Musicale Città di Pesaro

PESARO – Si sono distinti tra i tanti partecipanti gli studenti del Liceo Musicale “M. Delfico” che hanno partecipato al XV Concorso Internazionale Musicale Città di Pesaro. I ragazzi hanno partecipato alla sezione School Prize del prestigioso concorso ottenendo ottimi risultati: Benedetta Pedicone II Premio canto lirico, Davide Rasetti II Premio pianoforte, Maiello Cristian, Di Battista Daniel, De Colli Andrea, Marzicola Alessandra, Ilie Bianca, Carusi Alessia, Di Lorenzo Francesca, Catelli Gianfranco, Davide Rasetti, II Premio musica d’insieme.

Pur non rientrando nella terna dei vincitori hanno ottenuto un punteggio meritorio anche Federica Di Domenicantonio e Anastasia Ferri Duo Soprano Pianoforte, Emanuele Graziano e Gianfranco Catelli Duo Sassofono Pianoforte, Piergiacomo Mattiucci e Daniele Di Teodoro Duo Flauto e Pianoforte, Piergiacomo Mattiucci, Sara Bonaduce, Emily Moroncini e Chiara Castorani Quartetto di Flauti.

Annalisa Spadolini, presidente della Giuria, coordinatore del Comitato Nazionale dell’apprendimento della pratica musicale per tutti gli studenti, del Ministero Pubblica Istruzione Ricerca Università sottolinea:

“Il livello dei partecipanti è stato molto alto e tutti hanno presentato programmi di musica classica con repertori importanti. Alcuni musicisti hanno presentato opere di Gioachino Rossini mettendosi in gioco anche nelle composizioni più difficili del musicista pesarese. Queste manifestazioni sono importanti per il confronto della didattica musicale italiana e di grande stimolo per i giovani studenti delle scuole che si distinguono per il grande impegno e la passione con la quale studiano la musica classica, parte significativa della storia e della cultura del nostro Paese”.