La storia di Rev. Canzano, parroco di grande generosità negli Stati Uniti

TURRIVALIGNANI – Il Rev. Ettore Canzano nacque a Tuttivalignani, in provincia di Pescara, il 15 ottobre del 1921, da Achille (trentunenne “contadino” nato a Turrivalignani – figlio di Carmine e Adelina Palladino) e da Italia (ventisettenne “donna di casa” nata ad Alanno (PE) – da un parto gemellare con la sorella Laura – e figlia di Donato “muratore” e Francesca Vanni “donna di casa”). Achille, il padre, emigrò giovanissimo, aveva solo sedici anni, alla ricerca del “sogno americano”. Giunse e “Ellis Island” sul piroscafo “Konigin Luise”. Poi Achille fece ritorno a Turrivalignani e sposò Italia.

Dal matrimonio, oltre ad Ettore, arrivarono: Eva, Richard e Doris (gli ultimi due nacquero negli Stati Uniti). La famiglia Canzano lasciò definitivamente l’Abruzzo nel 1928 (la sorellina Eva aveva cinque anni). Arrivarono ad “Ellis Island”, nel 1928, a bordo del piroscafo “Conte Biancamano” e stabilirono la loro residenza a Pittsfield, contea di Berkshire, nel Massachusetts. Ettore entrò, nel 1934, nel ” Stigmatine Minor Seminary ” (“Congregazione delle Sacre Stimmate”) di Waltham. Studiò filosofia e teologia nel “ Stigmatine Major Seminary ” di Wellesley. Fu ordinato sacerdote il 12 giugno del 1947. Fu vice-parroco e parroco in diverse Chiese e comunità parrocchiali e tra queste: “Mount Carmel Church” di White Plains di New York; nel Massachusetts nella “Sacro Cuore di Gesù” di Feeding Hills, “Famiglia e San Francesco” di Lynn, “Sacro Cuore di Gesù” di Waltham e “Monte Carmelo” di Pittsfield. Fu parroco, in Florida, della parrocchia della “Sacro Cuore di Gesù” di Punta Gorda. Il Rev. Canzano fu cappellano dei “Amministrazione dei veterani”. Servì nel “Beth Israel Hospitals” di Boston e nel “Catholic Medical Center” di Manchester nello Stato di New York. Fu componente del Tribunale matrimoniale della diocesi di Springfield. Il Rev. Canzano si spese sempre, generosamente, per i più poveri favorendo l’apertura di mense e ricoveri. Il Rev. Ettore Canzano morì il 1 luglio del 1999 a Boston in Massachusetts.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”