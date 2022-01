La storia di James M. Colaizzo prestigioso personaggio in Pennsylvania

ROSELLO – James M. Colaizzo nacque a Rosello, in provincia di Chieti, il 28 agosto del 1896, da Francesco e Rosina. Giunse negli Stati Uniti, con i suoi genitori, nel 1907 (sbarcò ad “Ellis Island” dal piroscafo “Nord America”. James servì, come “sergente maggiore”, l’esercito statunitense durante la Prima Guerra Mondiale. Stabilì la sua residenza a Canonsburg in Pennsylvania. Fu per oltre 30 anni il più importante agente immobiliare e assicurativo nella zona di Canonsburg. Fu anche, dal 1942 al 1958, esattore fiscale del comune di Canonsburg e divenne anche “Trustee by a Federal Court” (fiduciario della Corte Federale) per agire in caso di bancarotta.

Il 7 febbraio del 1949 partì da New York, con il piroscafo “Conte di Savoia”, per un viaggio d’affari in Italia. Passò diversi giorni tra Roma e Napoli. Poi fu a Villa Santa Maria in provincia di Chieti dove aveva degli interessi. Nell’occasione visitò Rosello il paese lasciato 42 anni prima. Fece ritorno in America nel febbraio del 1949 (viaggiò sul transatlantico “Rex”). James fu autorevolissimo esponente di diverse organizzazioni e tra queste: “American Legion Post 253”, “Elks Lodge 864”, “Eagles Lodge”, “Sons of Italy” e “Lega Palenese”. Il 15 aprile 1956 venne onorato come “leader civico e fraterno” dalla cittadinanza locale in una cena data al “George Washington Hotel” di Washington. Sposò Ethel Mary Quay (n. 1 aprile 1907 – m. 30 gennaio del 1967) che gli diede una figlia: Costance Carol. James M. Colaizzo morì il 26 ottobre del 1958.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”