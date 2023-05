“Storia di Barbablù” in scena alla Casa del Teatro de L’Aquila

L’AQUILA – Il Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Teatrabile, presenta nella Casa del Teatro, L’Aquila, domenica 14 maggio, alle 18.30, Storia di Barbablù regia, musiche e drammaturgia Eugenio Incarnati, con Alessandra Tarquini, Michele Di Conzo, Fabrizio Villacroce. Uno spettacolo in cui i bambini ridono e gli adulti, quasi quasi, si spaventano. Una logica illogica sospinge lo spettacolo: ogni possibile linguaggio è messo in discussione, tutto è finto, tutto è visibile, svelato e tutto è improbabile. Tutto, d’altro canto, è veloce, quel tanto che serve a frustrare i sensi e ad abbandonarsi al flusso del racconto. Nella povertà dell’allestimento, nel grottesco, nell’onirico e nel ridicolo si ritrova, alla fine, il senso del linguaggio del teatro. Nato come esperimento di teatro-laboratorio, “Storia di Barbablù” ha una drammaturgia originale che, partendo dalla struttura della fiaba trascritta da Perrault, recupera elementi tratti dalle storie della tradizione popolare abruzzese.

Info e prenotazioni al 329.6777332