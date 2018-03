Sulmona, Giornata internazionale della donna: iniziative di Horizon Service

La Società Cooperativa Sociale promuove momenti di informazione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere

SULMONA (AQ)- In occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo la Horizon Service Società Cooperativa Sociale promuove momenti di informazione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere e a sostegno dei propri servizi: i Centri Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona e “Donna” di Castel di Sangro, e la struttura protetta “La Casa delle Donne”.

Nello specifico da giovedì 8 marzo a sabato 10 marzo dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (giovedì 8 marzo anche la mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00) presso la Galleria del Centro Acquisti Nuovo Borgo di Sulmona si terrà un banchetto informativo e di raccolta fondi a sostegno dei servizi contro la violenza di genere promossi dalla Horizon Service. Al banchetto saranno presenti le operatrici del Centro Antiviolenza “La Libellula” e della struttura protetta “La Casa delle Donne” e le operatrici volontarie del Servizio Civile Nazionale inserite per un anno nel progetto “RispettiAMO le donne” a supporto delle donne vittime di violenza.

Nel banchetto saranno distribuiti i materiali promozionali delle strutture e saranno diffuse informazioni più dettagliate sui servizi del territorio per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Inoltre, nella giornata dell’8 marzo, la Coordinatrice del Centro Antiviolenza “La Libellula” Laura Di Nicola e la psicologia del Centro Barbara Fucile, parteciperanno al dibattito “La violenza di genere” che si terrà alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Villalago su iniziativa delle Consigliere Comunali e della Presidente del Centro Anziani Comunale. Oltre alle operatrici della Horizon Service parteciperanno al dibattito la Consigliera delegata alle pari opportunità Brunella Quaglione, la Presidente del Centro Diurno Anziani Gabriella Gentile, la professoressa Lucrezia Sciore, la psicoterapeuta Annalisa Gatta e la sociologa Melissa Grossi.

Per la Horizon Service giornate come l’8 marzo e il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) sono momenti importanti per sensibilizzare maggiormente la cittadinanza alla costruzione di una società libera dalla violenza. Purtroppo il nostro territorio non è immune: prova ne è il nostro lavoro quotidiano per la difesa della donna e dei figli vittime di violenza domestica che accogliamo nei nostri centri antiviolenza e nella struttura protetta “La Casa delle Donne”, prima struttura di questo tipo in Abruzzo. In questo modo, con l’organizzazione dei banchetti e la risposta all’invito dell’Amministrazione Comunale di Villalago, intendiamo ridare significato e contenuti alla Giornata internazionale della donna.

I nostri servizi lavorano in rete con altri soggetti territoriali pubblici e privati che si adoperano per il contrasto alla violenza di genere: siamo convinti che solo insieme è possibile arginare questo fenomeno e costruire una società nuova.