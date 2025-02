CAPRARA D’ABRUZZO – Stop ai mezzi pesanti che attraversano il centro abitato di Caprara d’Abruzzo: l’ordinanza, adottata dalla Provincia su richiesta dell’amministrazione comunale di Spoltore, interdice al traffico (per i veicoli sopra le 7.5 tonnellate) il tratto della Strada Provinciale 23 (Cappelle – Caprara – ponte Salvadonna) tra l’intersezione con la Strada Provinciale 24 (Colle di Giogo – Villa Sibi) e l’intersezione con la Strada Provinciale 23 bis (Caprara – ponte Fontecchio).

Il provvedimento era atteso da tempo: i cittadini lamentavano vari disagi, addirittura pezzi di balcone e cartelli danneggiati dai mezzi in passaggio su un’arteria troppo stretta, specie poi con le auto in sosta.

“Il centro abitato di Caprara” – spiega il consigliere comunale Bruno Ortense, delegato al borgo di Caprara – “è composto da abitazioni con ingresso a raso sulla SP 23. Il transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate creava difficoltà alla circolazione degli altri veicoli, era un pericolo per pedoni e ciclisti, e causa di notevoli rumori e scuotimenti per le abitazioni”.

Il documento della Provincia stabilisce inoltre sulla SP 23 il limite di velocità di 30 Km/h (dall’intersezione con via purgatorio I° tratto alla SP 23 bis) con indicazione del percorso alternativo per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate sulla SP 20 (S. Teresa – Caprara – Pianella – Cartiera stazione) con prosecuzione sulla SP 24. Anche l’adozione del limite di velocità è stato suggerito dall’amministrazione comunale.

“Abbiamo sollecitato questa modifica alla viabilità su espressa richiesta dei residenti di Caprara avversati dai disagi che il traffico pesante produceva su questa arteria centrale del borgo. Intendiamo la strada all’interno dell’abitato di Caprara come uno spazio della nostra città da vivere, e non come un condotto di veicoli” aggiunge il sindaco Trulli. “Va vista in quest’ottica anche la riduzione del limite di velocità. E’ un provvedimento importante per la comunità di Caprara. Siamo soddisfatti di aver dato soluzione a un problema che aveva un impatto molto negativo sulla qualità della vita dei nostri cittadini”.