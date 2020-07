Stills of Peace and Everyday Life, inaugurazione 7° edizione: ecco quando

ATRI – Sabato 18 luglio, ore 18:30, presso Piazza Duchi d’Acquaviva di Atri (TE) sarà inaugurata la settima edizione di Stills of Peace and Everyday Life – Italia e Giappone a cura di Fondazione Aria in collaborazione con il Comune di Atri, l’Istituto Giapponese di Cultura – The Japan Foundation, l’Associazione Giappone in Abruzzo e il Centro Internazionale Alessandro Valignano.

Per il settimo anno consecutivo la Fondazione Aria, grazie all’impegno dei suoi Partner e dei suoi Sostenitori, pubblici e privati, presenta un ricco programma dedicato all’incontro e al confronto con la cultura nipponica con la Ma.Co. Maratona del Contemporaneo, il 18 e 19 luglio ad Atri, incontro con artisti, curatori, rappresentanti della cultura e delle istituzioni, l’inaugurazione di quattro mostre d’arte contemporanea in tre sedi – Cisterne di Palazzo Acquaviva, Museo Archeologico e Palazzo Cardinal Cicada – e la ormai consueta rassegna cinematografica “Cine Japan” in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Programma completo su www.stillsofpeace.com. Prenotazioni visite mostre e posti Cine Japan su www.viviatri.it (ingresso contingentato gratuito fino a esaurimento posti disponibili).