Conclusa la rassegna Stills of Peace 2021 ad Atri: il bilancio

ATRI – Fondazione Aria, in collaborazione col Comune di Atri, ha concluso domenica 22 agosto l’ottava edizione di Stills of Peace, presentando i risultati della rassegna d’arte e cultura contemporanee. Arriva poi l’annuncio del paese ospite per il 2022: l’Armenia, una piccola nazione, ex repubblica sovietica, crocevia tra Europa, Asia e Medioriente.

Si conclude sul palco del Teatro Comunale di Atri l’ottava edizione di Stills of Peace. Una giornata, quella del 22 agosto, dedicata da Fondazione Aria ad un percorso guidato attraverso le mostre che hanno animato i palazzi del centro cittadino dall’inaugurazione del 4 luglio: protagonisti i curatori e gli artisti che quest’anno ha preso parte al progetto. Un dialogo nel segno dell’arte, per valorizzare i rapporti fra l’Italia e la Corea del Sud.

Così nell’evento finale il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti ha manifestato tutta la propria soddisfazione per l’alta affluenza di turisti attratti dalla rassegna, ma anche per il vivo interesse mostrato dai cittadini di Atri. Il vicepresidente della Fondazione Aria Dante Marianacci ha espresso tutta l’intenzione di proseguire questa collaborazione virtuosa pubblico-privato fra Comune e Fondazione. La direttrice della rassegna, Giovanna Dello Iacono, ha poi tracciato il bilancio di un’edizione che ha contato tre sedi espositive, cinque diverse mostre che hanno spaziato dalla videoarte alla scultura, quattordici artisti ospiti e una rassegna di sei film d’autore proiettati in lingua originale, che hanno registrato ogni sera il tutto esaurito. A testimoniare gli ottimi risultati di Stills of Peace: Italia e Corea del Sud, è stato presentato un ricco catalogo bilingue dedicato alle mostre, con contributi di curatori internazionali.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, Mimma Centorame, ha infine annunciato il paese ospite della prossima edizione di Stills of Peace 2022: l’Armenia.

Stills of Peace, realizzato in collaborazione col Comune di Atri e con la regia dell’agenzia Delloiacono Comunica, giunge quindi alla sua conclusione confermandosi un appuntamento di primo piano per la cultura abruzzese, come testimoniano quest’anno ben undci patrocini ricevuti tra i quali quello del Ministero della Cultura e la stretta collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia.