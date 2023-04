Sterrare è umano Trophy: al via l’edizione 2023

Alle ore 18.30 taglio del nastro al Pala Dean Martin, Montesilvano. Sabato 29 prima giornata di off road per i piloti, in provincia di Chieti. Domenica e lunedì tra L’Aquila e Teramo

MONTESILVANO – “Si svolgerà domani, venerdì 28 aprile, alle 18.30, nel piazzale antistante il Pala Dean Martin di Montesilvano, l’inaugurazione della 2à edizione di ‘Sterrare è umano Trophy’, l’evento sportivo di maxi enduro e moto turistico che si svilupperà in quattro giornate, per concludersi il 1 maggio”. Lo comunica il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio che torna ad evidenziare “la valenza sportiva di una competizione di nicchia ma molto partecipata – ben cento piloti in più della passata edizione – e la capacità della manifestazione di promuovere la nostra regione. Sabato 29, gli atleti percorreranno circa 250 km – spiega il Consigliere – dopo aver fatto l’avvio su un breve tratto di spiaggia, in zona grandi alberghi, si muoveranno verso l’entroterra chietino, passando per Francavilla e costeggiando Miglianico, Canosa Sannita, Casoli e Atessa dove è previsto un punto ristoro nella cantina vitivinicola ‘Cantine Spinelli’. La via del rientro sarà sul versante di Guardiagrele, Fara Filiorum Petri, per proseguire verso le località pescaresi di Manoppello, Cerratina e Pianella. Domenica 30, sarà la volta della provincia aquilana, con un percorso di 300 km che arriverà fino a Villa Sant’Angelo, passando per Alanno, Bussi sul Tirino, Capestrano e Navelli, mentre lunedì 1 maggio, gli atleti saranno impegnati in un tragitto di 120 km all’insegna delle bellezze teramane, tra Castiglione Messer Raimondo e Bisenti, sterrando verso Città Sant’Angelo prima di tornare alla base. Tra le numerose attività in programma, tutte degne di nota – conclude D’Addazio – anche quest’anno sono previste, ogni sera, degustazioni di vini nell’hotel Sea Lion di Montesilvano e ciascun iscritto riceverà in omaggio una bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo”.

In occasione, domani, del taglio del nastro è previsto un saluto istituzionale del consigliere D’Addazio, del sindaco e dell’assessore allo Sport del comune di Montesilvano, Ottavio De Martinis e Alessandro Pompei che, insieme all’organizzatore Simone Romano, e ad altri amministratori, accoglieranno tutti i partecipanti.