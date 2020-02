Stefano Vaccari a San Vito Chietino per l’Assemblea regionale del Pd

Lunedì 3 febbraio 2020 “Alziamo le vele” presso la Sala consiliare del Comune San Vito Chietino con il componente della Segreteria Nazionale del Pd

SAN VITO CHIETINO – “Alziamo le vele” è il titolo della prossima Assemblea regionale del Partito democratico abruzzese, che si terrà lunedì 3 febbraio alla Sala consiliare del Comune di San Vito Chietino, a partire dalle 16.30. Parteciperà Stefano Vaccari, componente della Segreteria Nazionale del Pd. All’ordine del giorno l’approvazione del nuovo Statuto, le elezioni amministrative, le prossime iniziative politiche del partito in Abruzzo a cui parteciperanno, nel mese di febbraio, il viceministro dell’Istruzione Anna Ascani e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Il segretario Michele Fina spiega che “il passaggio politico è decisivo, l’esito positivo delle elezioni regionali dà al Pd una finestra di opportunità che non deve essere sprecata. È essenziale ristabilire la centralità dei territori. In Abruzzo proseguiamo nel percorso già intrapreso, che passa innanzitutto dall’approfondimento e dall’attenzione per i problemi della nostra terra, su cui è necessario coinvolgere i rappresentanti nazionali di partito e governo (dopo Il sottosegretario Baretta e Vaccari ci saranno nei prossimi giorni eventi di confronto diretto con Ascani e De Micheli); dal dialogo e dal confronto con i corpi intermedi per contribuire attivamente al rinnovamento e al rilancio nella direzione intrapresa dal segretario nazionale Zingaretti; dalla sempre più stretta connessione con il lavoro nei Comuni, dove siamo al governo e dove siamo all’opposizione, anche in vista dell’importante scadenza elettorale amministrativa nei prossimi mesi”.