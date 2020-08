Stefania Padula è la terza centrale della Pallavolo Teatina 2020/2021

La giocatrice leccese: “Mi tuffo in un’esperienza per me completamente nuova, conosco solo di nome l’allenatore e qualche compagna, e affronterò avversarie per me inedite, ma proprio per questo sarà un’occasione di crescita”

CHIETI – Dopo Giulia Gogna e Natalija Malovic, la Connetti.it annuncia la terza centrale per la stagione 2020/2021 e si tratta, a tutti gli effetti, di un colpo di mercato. La salentina Stefania Padula, venticinque anni, vanta alle sue spalle una già notevole esperienza, prima con le maglie di Nike Volley Lecce e Florens Castellana Grotte, e poi con quelle di Cutrofiano (con cui conquista la serie B2 nella stagione 2013/2014), Brindisi, Manfredonia (dove ottiene la promozione in B1, giocando anche contro la Teatina, nella stagione 2016/2017), Olbia (in serie A) e Chromavis Abo Offanengo (prima in classifica nel girone B di B1 prima dell’interruzione causa covid). Alcune settimane fa era stata annunciata come nuovo acquisto della Volalto 2.0 Caserta, che doveva militare nel campionato di A1, ma le vicissitudini della società campana l’hanno infine spinta ad accettare la proposta neroverde:

«Non voglio entrare nei dettagli della situazione che ho lasciato, sta di fatto che mi sono trovata nella condizione di dover cercare una nuova squadra e la Connetti.it è stata la società che mi ha fatto l’offerta più convincente. Avrei dovuto affrontare un campionato di A1, è vero, ma assicuro che non ci sarà un problema di motivazioni per me: l’importante è che ci sia la giusta mentalità e che si lotti per vincere. Poi, ottenere la vittoria non è mai facile, nemmeno in serie C, quindi sono sicura che motivazioni e voglia non mancheranno di certo. Mi tuffo in un’esperienza per me completamente nuova, conosco solo di nome l’allenatore e qualche compagna, e affronterò avversarie per me inedite, ma proprio per questo sarà un’occasione di crescita. E non mi spaventa far parte di una squadra giovane, perché sarà più facile fare gruppo e remare tutte insieme dalla stessa parte. L’obiettivo stagionale per me è semplice: fare il meglio possibile e possibilmente anche qualcosa in più, cercando di andare oltre i nostri limiti attuali».