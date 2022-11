Stagione teatrale dell’«Auditorium Sirena»: programma 2022/23

Una programmazione di qualità con grandi nomi del teatro e della musica: Neri Marcorè, Remo Girone, Sabina Guzzanti, Toquinho, Michel Portal, Giuliana De Sio

FRANCAVILLA AL MARE – Presentato il programma della stagione teatrale dell’«Auditorium Sirena», con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti. Nel ricco e variegato cartellone del “Teatro Sirena”, sono previsti nove appuntamenti (suddivisi nelle sezioni prosa e musica e con un progetto speciale), con la partecipazione di nomi di assoluto prestigio del mondo dello spettacolo, grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura e dell’amministrazione comunale di Francavilla al Mare.

«È una stagione artistica variegata e ricca di contenuti quella che proponiamo al “Teatro Sirena”, con lo scopo precipuo di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni e avvicinarle al mondo del teatro: seguiamo la linea tracciata nelle passate edizioni connotata dalla scelta di spettacoli di qualità che possano trasmettere temi d’attualità affrontati con leggerezza e con sapiente padronanza degli strumenti linguistici, e che contribuiscano ad aprire ulteriori spazi alla riflessione. – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del Teatro Sirena – La storia del teatro è fatta di incontri fra popoli, spiriti, arti, e come diceva Brecht, tutte le arti contribuiscono all’arte più grande di tutte, quella di vivere».

«Siamo lieti di ospitare, ancora una volta, una stagione teatrale di altissimo livello, che presenta una proposta completa in termini di forme e contenuti di spettacolo e che siamo certi stupirà ancora una volta chi si è ormai affezionato a questo piccolo gioiello di Francavilla. Il Palazzo Sirena ha in programma un restyling ambizioso nella parte esterna, che garantirà una riqualificazione anche interna della struttura. Lavori imminenti e che di certo lo renderanno ancora più bello, appetibile, moderno ed in grado di ospitare appuntamenti di alta caratura culturale» – ha dichiarato Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare.

«C’è grande attesa per questa stagione, che presenteremo compiutamente tra qualche giorno. Si parte il 4 dicembre con la prima data, entro pochi giorni avvieremo la vendita degli abbonamenti al Palazzo Sirena, assicurando la prelazione per i vecchi abbonati. Ci aspettiamo il solito grande riscontro per una stagione che si preannuncia sorprendente» – ha dichiarato Cristina Rapino, Assessore alla Cultura.

PROGRAMMA

Il sipario si alzerà con Giuliana De Sio (4 dicembre) che porterà in scena il suo spettacolo «Favolosa»; venerdì 16 dicembre, il concerto «Morricone Stories», omaggio al grande compositore Ennio Morricone, che il maestro Stefano di Battista, uno dei jazzisti italiani più apprezzati al mondo, terrà con il suo quartetto; il 9 gennaio saliranno sul palco del Sirena l’attrice Sabina Guzzanti e l’attore Giorgio Tirabassi con lo spettacolo «Le verdi colline dell’Africa», scritto e diretto da Sabina Guzzanti e ispirato al testo «Insulti al Pubblico» di Peter Handke. Il 20 gennaio è in calendario lo spettacolo «L’ultima notte di Bonfiglio Liborio» con l’attore napoletano Pino Ammendola, lo scrittore Remo Rapino e con l’attore Alessandro Blasioli, la partecipazione straordinaria di Piero Mazzocchetti e la regia di Davide Cavuti: la pièce è tratta dal romanzo vincitore del “Premio Campiello” 2020 «Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio» di Rapino ed è prodotto dal “Teatro Stabile d’Abruzzo”; il 4 febbraio un altro volto noto del mondo della televisione e del cinema, l’attore Neri Marcorè con «Le mie canzoni altrui»; un mito del Jazz internazionale Michel Portal (con Paul Lay al pianoforte) suonerà per “Sotto le Stelle del Jazz – winter edition” sul palcoscenico del Sirena il 17 febbraio; Remo Girone sarà protagonista (26 febbraio) dello spettacolo «Il cacciatore di Nazisti», testo e regia di Giorgio Gallione. Nel mese di marzo, sono previsti due appuntamenti con la grande musica: il concerto della star internazionale Toquinho (10 marzo) e Tullio de Piscopo (31 Marzo) in scena con la sua band nello spettacolo-concerto “Dal Jazz al Blues con andamento lento”. Progetto speciale della rassegna del Sirena è «Collisioni» (due appuntamenti previsti per il 10 febbraio e il 24 marzo) a cura di Alfredo Bruno.

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti alla stagione teatrale potranno essere sottoscritti nel Foyer dell’«Auditorium Sirena», con diritto di prelazione per i vecchi abbonati, dal 10 al 17 novembre 2022.