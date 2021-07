Gli Stadio in concerto in Abruzzo: tappa a Montorio a Vomano il 22 agosto

MONTORIO AL VOMANO (TE) – Il frontman Gaetano Curreri esprime il desiderio di lanciare un messaggio che dia voce al mondo della musica, perché la musica non è solo svago, è fatta di contenuti e di persone. Tra le prime date confermate c’è quella in Abruzzo del 22 agosto e precisamente in Piazza Orsini a Montorio al Vomano (TE).

“Stabiliamo un contatto” è uno spettacolo durante il quale vengono riproposti tutti i grandi classici della band, ricercando anche nuove sonorità. Allora “stabiliamo un contatto”, “c’è un disperato bisogno d’amore” e di vita, ora più che mai! La bellezza della musica sta nel non farci sentire soli, nel condividere le emozioni con gli altri, il più alto coinvolgimento a livello emotivo che possa esistere… L’adrenalina sale, le luci si abbassano, il primo applauso… e quando la musica scorre, sul palco è felicità!

Perché ad un concerto degli Stadio, la felicità è una cosa semplice!

Ad affiancare gli Stadio (Gaetano Curreri, voce; Andrea Fornili, chitarra; Roberto Drovandi, basso) sul palco ci saranno vocalist, tastiere e batteria oltre ad una sezione fiati che regalerà alla band grandi vibrazioni funky pop.

Queste le prime date confermate:

24 LUGLIO Massa Marittima (GR) Stadio

14 AGOSTO Gatteo Mare (FC) Arena Rubicone

22 AGOSTO Montorio al Vomano (TE) Piazza Orsini

28 AGOSTO Piacenza Palazzo Farnese – Acustico

1 SETTEMBRE Madonna di Campiglio (TN) Camp Center Festival I Suoni Delle Dolomiti (acustico)

4 SETTEMBRE Ischia (NA) Premio Ischia 2021

5 SETTEMBRE Castelnuovo di Porto (ROMA) Piazza Vittorio Veneto