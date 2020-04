“Ssialaé”, alla scoperta del nuovo singolo di Ernest Lo [VIDEO]

Esce oggi il videoclip del brano che l’artista abruzzese ha presentato al prestigioso concorso Musicultura 2020

CHIETI – É ufficialmente uscito il brano e il videoclip “Ssialaé” di Ernest Lo (feat Micromega) prodotto da Music Force. L’artista abruzzese, che vive a Bologna, è tra i sedici finalisti di Musicultura 2020 proprio con la canzone “Ssialaé” che è già in rotazione su Radio1 Rai dal lunedì al venerdì alle 15:00 all’interno del programma Radio1 Music Club condotto da John Vignola, poi sabato e domenica alle 21:05 all’interno di Radio 1 Musica – L’Italia in diretta condotto da Duccio Pasqua e Sandro Fioravanti.

Il singolo “Ssialaé”, scritto da Remo Santilli in arte Ernest Lo, vede la preziosa collaborazione di Micromega che ha curato l’aspetto musicale del brano mentre il videoclip è stato realizzato da Teo Bernardi e racconta di storie estive romagnole che lo proiettano ad essere, si spera, uno di quei tormentoni estivi easy, leggeri e cantabili che aiuteranno a passare un’estate sicuramente non facile per via degli ultimi drammatici accadimenti che hanno riguardato il nostro paese.



I sedici finalisti del festival musicale dedicato alle nuove promesse sono stati selezionati tra 760 artisti, tutti autori dei loro brani. Ed è proprio in questo prestigioso contesto, nella tappa del 29 febbraio scorso al Teatro Lauro Rossi di Macerata, che Ernest Lo ha convinto la giuria con il brano “Ssialaé” presentato dal vivo nelle audizioni live.

Adesso si attende l’esito del Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura (composto da Brunori Sas, Vasco Rossi, Sandro Veronesi, Claudio Baglioni, Francesca Archibugi, Giorgia, Enzo Avitabile, Enrico Ruggeri, Alessandro Mannarino, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Andrea Purgatori, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Willie Peyote) che decreterà i vincitori di Musicultura 2020.

Attualmente il singolo “Ssialaé”, che anticipa l’uscita del primo CD di “Ernest Lo”, con relativo videoclip è disponibile su tutte le piattaforme on line (Youtube, iTunes, Spotify, Amazon Music ecc ).