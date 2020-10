Spotify, Vivi (Carpe Diem) dei Metanoia raggiunge 50mila ascolti

TORTORETO – La band abruzzese batte un altro record e in poco più di un mese raggiunge 50mila ascolti su Spotify con “Vivi (Carpe Diem)” il loro nuovo singolo. Un risultato inaspettato ma che fa intendere come il pubblico e la critica abbiano accolto più che in maniera favorevole le nuove sonorità proposte dal gruppo tortoretano. La band attualmente è al lavoro su un altro singolo che uscirà, molto probabilmente, verso dicembre.

