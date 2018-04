Sportello di consulenza gratuita su “Agricoltura, Giardinaggio, Orticoltura e Cura del Verde” attivato a Bellante

BELLANTE (TE) – Il Comune di Bellante attiva il servizio di consulenza gratuita su “Agricoltura, Giardinaggio, Orticoltura e Cura del Verde”. L’iniziativa, a cura dell’agronomo esperto prof. Antonio Bruni, è rivolta a tutti i cittadini bellantesi, in particolare ad operatori agricoli e hobbisti del settore.

La consulenza professionale riguarderà tutte le problematiche relative a: agricoltura generale e biologica, botanica, corretta concimazione, difesa fitosanitaria e trattamenti, tecniche e suggerimenti di potatura, olivicoltura, viticoltura, mantenimento della fertilità dei terreni e zootecnia.

“Un servizio particolarmente utile e qualificato, da oggi disponibile gratuitamente per tutti i cittadini – spiega il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre-, per questo ringraziamo il prof. Bruni per aver messo gratuitamente a disposizione della comunità bellantese la sua elevata professionalità e comprovata esperienza in materia. Siamo sicuri che di questa preziosa consulenza i cittadini e gli operatori sapranno fare tesoro, affinando tecniche, conoscenze e competenze nella lavorazione dei terreni agricoli e nella cura del verde privato”.

Il servizio di consulenza è attivo tutti i venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, nella sede municipale, presso la Sala Giunta (1° piano).

Per informazioni e appuntamenti è a disposizione la Segreteria del Sindaco durante gli orari di ufficio, Tel. 0861 / 61 70 307