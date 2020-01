Sport invernale, Campo Felice: i risultati della prima giornata

CAMPO FELICE – Il primo week end di gare su territorio abruzzese è passato in archivio. Ed è già una bella notizia, visto che quest’anno la neve sembra davvero farsi desiderare. Ma l’evento di apertura che si è disputato sulla pista di Campo Felice è comunque da considerare molto positivo, per il gran numero di sciatori presenti (circa 150) oltre che per la splendida e appassionata organizzazione dello Sci Club Campo Felice-Rocca di Cambio e dello Sci Club Mountain Project di L’Aquila.

Due giorni di gare, nel pomeriggio e quindi anche con la suggestiva illuminazione artificiale, slalom che hanno interessato le categorie Allievi e Ragazzi. Le gare si sono svolte sulla Pista del Toro, preparata per l’occasione con neve artificiale perfetta, grazie al supporto della Campo Felice SpA e di Gennaro Di Stefano (direttore di stazione). Sono state competizioni molto interessanti e partecipate, a testimonianza della enorme voglia di sci che regna in Abruzzo.

RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

U14 ragazzi – femminile:

1. Pistilli Valentina Sci club EUR

2. Tramontano Virginia Sci club Livata

3. Di Sabatino Alessandra Sci club EUR

U14 ragazzi – maschile:

1. Pallini Edoardo Sci club Livata

2. Pinto Giovanni Sci club Orsello-Magnola

3. Gemma Bernardo Sci club MM Crew

U16 allievi – femminile:

1. Valleriani Giulia Sci club EUR

2. Pistilli Federica Sci club EUR

3. Colarossi Ludovica Gran Sasso Ski Team.

U16 allievi – maschile:

1. Caputi Valentino Sportiva Lazio

2. Di Lieto Mattia Sci club EUR

3. Regazzoni Giorgio Sci club Ovindoli

I risultati della seconda giornata:

U14 ragazzi – femminile:

1. Tramontano Virginia Sci club Livata

2. Pistilli Valentina Sci club EUR

3. Di Sabatino Alessandra Sci club EUR

U14 ragazzi – maschile:

1. Orlandi Francesco Sci club Livata

2. Gemma Bernardo Sci club MM Crew

3. Pinto Giovanni Sci club Orsello-Magnola

U16 allievi – femminile:

1. Valleriani Giulia Sci club EUR

2. Pistilli Federica Sci club EUR

3. Colarossi Ludovica Gran Sasso Ski Team

U16 allievi – maschile:

1. Mazzocchia Francesco Orsello-Magnola

2. Caputi Valentino Sportiva Lazio

3. Regazzoni Giorgio Sci club Ovindoli

Classifica per sci club

1. Sci club EUR

2. Sci club Livata

3. Sci club Orsello-Magnola

La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dalle premiazioni, cui hanno presenziato il presidente del comitato regionale Angelo Ciminelli e il proprietario della stazione di sci Andrea Lallini. Infine, non poteva mancare il tradizionale momento aggregativo a base di vin brulè caldo per tutti.

Le foto sono relative a momenti della premiazione, con il presidente del comitato regionale Fisi Abruzzo Angelo Ciminelli.