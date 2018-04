Spoltore, via Torretta: chiusura al traffico dal 3 al 18 maggio

SPOLTORE – In via Torretta a Spoltore sarà in vigore una disciplina temporanea del traffico dal 3 al 18 maggio 2018, per consentire agli operai di intervenire sulla linea delle acque reflue. I lavori sono previsti nell’ambito del rifacimento di una parte della rete idrica a Villa Santa Maria.

Salvo successive proroghe, dunque, il comandante della polizia municipale Panfilo D’Orazio ha ordinato il divieto di transito in via Torretta per il tratto interessato ai lavori e l’installazione della segnaletica di cantiere.