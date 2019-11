Spoltore, via del Castello: ecco gli interventi previsti

SPOLTORE – A breve via del Castello a Spoltore cambierà volto: 30 giorni di cantiere per trasformare l’attuale collegamento tra la circonvallazione e piazza d’albenzio in un’area in grado di ospitare la nuova zona dedicata alla sosta, con decine di nuovi parcheggi. La gara per assegnare l’appalto è prevista entro dicembre. I posti auto andranno a compensare la pedonalizzazione di Piazza d’Albenzio, e a ripristinare la viabilità in entrambi i sensi di marcia. L’opera, inoltre, servirà a completare interventi già realizzati dal punto di vista della lotta al dissesto idrogeologico. La giunta del sindaco Luciano Di Lorito ha già approvato il progetto definitivo (importo di circa 85 mila euro).

Si tratta di un lavoro suddiviso in diversi interventi: quelli già realizzati hanno creato una gradonatura del versante nord, a margine dell’abitato, delimitata da due file di palificate in cemento armato. Queste diventeranno il confine di una nuova carreggiata stradale della lunghezza di circa 150 metri, parallela a via del Castello e mediamente a quota inferiore di circa 3 metri. Lo spazio, oltre a consentire agevolmente l’inversione di marcia, ospiterà anche aree di sosta per le vetture.

“Per consentire la futura circolazione stradale e la realizzazione di una serie di parcheggi in linea” spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Sebastiani “occorre realizzare una massicciata: è particolarmente importante la regimentazione delle acque piovane sulla nuova sede stradale, che dovrà garantire la fruibilità dell’area parcheggio anche nei giorni di maltempo. Verrà così realizzata una canalizzazione fognaria dedicata: la captazione delle acque piovane avverrà attraverso tre canalette realizzate per tutta la larghezza stradale dotate di griglie in ghisa in corrispondenza dei pozzetti già presenti”.

Completa i lavori la posa di un cordolo per la delimitazione della carreggiata stradale: si pensa anche all’utilizzo di un guard rail dall’estetica pensata appositamente per i centri storici, tale da garantire la sicurezza mimetizzando l’impatto visivo.