Spoltore, Ufficio Europa Area Metropolitana: approvato lo schema di convenzione

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore ha approvato lo schema di convenzione per l’Ufficio Europa Area Metropolitana: consentirà al Comune di Pescara, assieme ai Comuni di Montesilvano e Spoltore, di partecipare al Bando POR FSE 2014/2020 Asse IV del Piano Operativo 2017/19 dedicato all’empowerment delle istituzioni locali. In sostanza verrà creato un nuovo ufficio, specializzato sulle opportunità create dall’Europa, nella struttura dell’Aurum a Pescara.

“Si tratta di un progetto per la gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti” ricorda il sindaco Luciano Di Lorito “resi disponibili a valere su programmi europei, nazionali e regionali per favorire un’unitaria e coordinata strategia di sviluppo territoriale”.

La delibera votata dal consiglio precisa che il contributo finanziario previsto coprirà fino al 100% dei costi ammissibili (l’80% attraverso finanziamento regionale e per il 20% a carico dei Comuni di Pescara, di Montesilvano e di Spoltore).

L’Ufficio UEAM proporrà una strategia integrata di informazione basata sull’organizzazione di eventi e sulla gestione di strumenti informativi. I target di tale strategia sono gli amministratori, i dirigenti e i funzionari degli enti locali, e gli altri soggetti del territorio – con particolare riferimento ai giovani – che desiderano avere prime informazioni sulle diverse opportunità di finanziamento che l’Unione Europea offre e sulle modalità per intercettarle. I contenuti della strategia attengono sia alle politiche che ai finanziamenti europei, con una particolare attenzione ai programmi a gestione diretta della Commissione, perché più interessanti per i Comuni, senza trascurare tuttavia i Fondi strutturali e d’Investimento europei.

Tra gli obiettivi l’organizzazione di incontri con i ragazzi per diffondere la cultura europea, la formazione, la creazione di servizi focus group per raccogliere informazioni sui fabbisogni di competenze europee sia di tipo gestionale sia organizzativo.

“L’orientamento su programmi e bandi dell’Unione europea” prosegue il vice sindaco Chiara Trulli “permetterà agli enti locali del territorio di comprendere appieno le opportunità di finanziamento europee, che troppo spesso oggi restano senza seguito”. L’ufficio Europa funzionerà anche come supporto per l’attivazione di gemellaggi e in generale per la gestione di ogni genere di progetto europeo.