SPOLTORE – Il sindaco Chiara Trulli ha fatto visita, assieme all’assessore alla pubblica istruzione Francesca Sborgia e alla consigliera Emilia Angela Scurti, al centro unico di cottura di Via Peppino Impastato a Santa Teresa. La Spoltore Servizi è al lavoro da oltre un mese per il per predisporre la partenza del servizio, in programma per lunedì 18 settembre, e che sarà attivo dal lunedì al venerdì in tutte le scuole del territorio spoltorese. Oltre 600 sono state le adesioni complessive.

Spoltore, riapertura anticipata del servizio mensa al 18 settembre ultima modifica: da