Spoltore, proroga ai termini di accensione del riscaldamento al 30 aprile

SPOLTORE – Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, in linea con le previsioni meteorologiche e le temperature registrate in questi giorni, ha deciso di prorogare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento da oggi (20 aprile 2022) fino al 30 aprile compreso. L’ordinanza è valida sia per gli edifici pubblici sia per quelli privati e consente l’accensione per un limite massimo di 6 ore giornaliere. La cittadinanza è chiaramente invitata a limitare l’accensione nelle ore più fredde e rispettare i limiti di temperatura indicati dalla legge (18-20°).

