Spoltore, nuovo screening nella scuole il 3 maggio

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore e la Asl di Pescara hanno organizzato un nuovo screening con tamponi rapidi, riservato questa volta al mondo della scuola. La popolazione studentesca effettuerà il controllo nei giorni dal 3 al 5 maggio 2021.

“Nel momento in cui la vaccinazione per le persone più anziane procede” spiega il consigliere Stefano Burrani “la preoccupazione è che il virus possa colpire altre fasce d’età, per le quali il vaccino non è al momento disponibile. In tal senso, il lavoro di prevenzione sulle scuole è fondamentale”.

Dal 3 maggio lo screening interesserà la Scuola Primaria del Centro Urbano e la primaria di Santa Teresa. Il 4 si aggiungerà la Scuola Media Dante Alighieri e il 5 la Primaria di via Bari.

“Lo scorso fine settimana” prosegue il sindaco Luciano Di Lorito “abbiamo effettuato un nuovo screening di massa che ha dato ottimi risultati, individuando 11 positivi al Covid: tra di loro ci sono pure persone che avevano già effettuato la prima dose del vaccino. Gli effetti della campagna vaccinale si faranno vedere con il tempo, oggi serve ancora cautela, anche se possiamo guardare con ottimismo alla stagione estiva e ai dati in calo di questi giorni, che sono probabilmente correlati”.

I positivi attuali sul territorio di Spoltore sono 33, con età media di 45 anni. Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia è di 1110, le vittime sono 36.