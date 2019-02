Spoltore, multe per finanziare l’educazione stradale nelle scuole

Di Lorito: “siamo convinti che l’età scolare rappresenti il momento decisivo per inculcare i principi di base della sicurezza“

SPOLTORE – Poco più di 200 mila euro: è l’incasso presunto nel bilancio del Comune di Spoltore dalle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada nel 2019. Il riparto della somma sarà completamente impegnato sulla sicurezza stradale, con spese dedicate a sistemi di lettura targa dei veicoli, segnaletica, attrezzature per il personale della polizia municipale. Le multe finanzieranno poi i corsi di educazione stradale nelle scuole. “Gli introiti previsti per le sanzioni sono perfettamente in linea con quelle degli anni precedenti” spiega il sindaco Luciano Di Lorito.

“In questi anni di amministrazione non abbiamo voluto installare semafori intelligenti o altri apparecchi automatici dalla multa facile. Abbiamo invece deciso di investire sulle telecamere con i targa system, che consentono di verificare se sta entrando nella nostra città un mezzo rubato, nell’ottica di prevenire altri reati più gravi come le rapine e ulteriori furti”.

Le telecamere in grado di leggere le targhe controllano inoltre i mezzi senza assicurazione o revisione: in ogni caso le telecamere “non vengono mai utilizzare per produrre multe, ma solo per fini di sicurezza complessiva del nostro territorio”.

Le telecamere vengono utilizzate anche a supporto delle indagini più complesse svolte dalle forze dell’ordine. Con i soldi delle multe, poi, non sono previsti lavori di manutenzione stradale, già inseriti nella fiscalità generale dell’Ente con il piano asfalti avviato dal 2014.

Ci sono invece 11 mila euro dedicati all’educazione stradale nelle scuole: “bisogna lavorare sui ragazzi per fare in modo che il capitolo di bilancio con i soldi delle multe sia sempre più povero” chiarisce il primo cittadino.

“L’obiettivo dev’essere sempre la prevenzione, inoltre siamo convinti che l’età scolare rappresenti il momento decisivo, molto più degli studi necessari a ottenere la patente di guida, per inculcare i principi di base della sicurezza”.

Il sindaco infine elogia la polizia municipale, il comandante Panfilo D’Orazio e i suoi uomini che si dedicano con senso del dovere non solo a verificare che i cittadini rispettino il codice della strada: “li ringrazio perché con abnegazione si fanno carico di numerosi problemi, cooperando con i Carabinieri o come soggetto straordinario di Protezione Civile. Sono affidabili e presenti nonostante la grave carenza di personale, che speriamo si possa superare con provvedimenti da parte del governo centrale di sblocco per nuove assunzioni”.