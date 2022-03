SPOLTORE – Spoltore ha partecipato a l’Ora della Terra (Earth Hour), la manifestazione globale promossa dal WWF per la lotta ai cambiamenti climatici, spegnendo le luci del Palazzo Municipale. In tutto il mondo le luci si sono spente per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30 del 26 marzo 2022, in luoghi simbolo delle diverse comunità. Il Wwf ha dato all’appuntamento di quest’anno una chiave di lettura legata all’attualità: “Earth Hour è un evento senza frontiere, che unisce le persone sulla Terra per vincere la sfida climatica. In un momento in cui i conflitti diventano una minaccia al futuro di tutti una grande azione globale in grado coinvolgere persone in tutti i paesi del mondo è, in sé, un messaggio di pace e solidarietà: perché solo insieme possiamo far sentire la nostra voce e chiedere un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti”. Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ola di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta. Quella di sabato 26 marzo 2022 è la 14esima edizione.

Spoltore ha partecipato a l’Ora della Terra (Earth Hour) 2022 [FOTO] ultima modifica: da