Nuovo asfalto in via Garibaldi e rifacimento di un importante tratto della rete idrica che andrà ad interessare anche via Fratelli Bandiera

SPOLTORE – Lavori in corso a Villa Santa Maria per il nuovo asfalto in via Garibaldi: contemporaneamente gli operai stanno effettuando il rifacimento di un importante tratto della rete idrica, che andrà ad interessare anche via Fratelli Bandiera. Si tratta di un cantiere che il Comune ha aperto in compartecipazione con l’Aca, l’azienda comprensoriale acquedottistica: i lavori saranno così coordinati con il rifacimento della carreggiata.

“Grazie all’accordo con Aca abbiamo evitato che i lavori per le nuove condutture venissero realizzati dopo la posa del manto d’asfalto” ricorda il sindaco Luciano Di Lorito” andando a compromettere in parte l’opera”.

L’intervento in via Garibaldi fa parte del più vasto piano di manutenzione delle strade che, progressivamente, l’amministrazione sta portando avanti. La necessità di intervenire anche sulle condotte dell’acqua ha spinto a concertare i lavori: “la rete idrica ha un bisogno assoluto di adeguamento” continua il primo cittadino “considerando che alcune tubature risalgono agli anni ’50. Spesso sono responsabili di perdite d’acqua e infiltrazioni, con tutti i disagi connessi”.

Durante i lavori potrebbero verificarsi, in caso di inconvenienti, delle interruzioni del servizio idrico: pertanto è consigliabile per i cittadini di Villa Santa Maria tenere da parte una piccola scorta d’acqua. Il sindaco, assieme all’assessore Rino Di Girolamo, al consigliere Valentina Conti e ai tecnici, ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione nel cantiere.