A Spoltore inaugura un punto lettura: ecco quando

SPOLTORE – A Spoltore arriva il punto lettura Nati per leggere, iniziativa pedagogica e culturale non profit, promossa dall’azione congiunta dell’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri – ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino – ONLUS. Appuntamenti voluti dalla Fondazione Il Volo del Gabbiano onlus, che ha promosso una serie di incontri finalizzati a far scoprire il piacere della lettura ai bambini, a partire dai primi giorni di vita.

Si tratta di laboratori mirati per permettere ai piccoli di familiarizzare con i libri e con il piacere della lettura, intesa come avventura nel mondo delle parole e delle immagini, della creatività e della fantasia. L’inaugurazione ci sarà sabato 14 settembre alle ore 10 nella sede dell’associazione, centro sociale Giovina Di Girolamo in via Fonzi 167 a Spoltore.

All’evento interverranno l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberta Rullo, la referente regionale NPL Nadia Guardiano, il referente regionale NPL per ACP Domenico Cappellucci, il presidente del Volo del Gabbiano Guido Di Nicolantonio, la dirigente del circolo didattico Nicoletta Paolini e il dirigente dell’Istituto di Spoltore Bruno D’Anteo. Subito dopo i saluti seguiranno alcune letture e sarà ufficializzato il calendario.