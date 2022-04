Spoltore, inaugurata area di sgambettamento in via Massera

SPOLTORE – Questa mattina, 2 aprile 2022, è stata inaugurata a Spoltore l’area sgambettamento cani di via Massera: uno spazio recuperato nelle vicinanze del così detto Mammuth, la struttura fatiscente che doveva essere un mercato coperto e non è mai stata completata.

“E’ il primo passo” ha spiegato il sindaco Luciano Di Lorito “verso una funzionalità diversa che vogliamo dare a quest’area, legata anche alla presenza del Mammuth che a breve verrà abbattuto”. Al suo posto, è già finanziata per circa 5 milioni di euro la realizzazione di una nuova scuola per il capoluogo, con annessa piazza giardino che rappresenterà il completamento dell’area per cani aperta da oggi, che ovviamente rimarrà: una parte dei fondi serviranno per la nuova viabilità, che comprende anche una pista ciclabile tra tutti i punti d’interesse principali del centro storico. Altre aree per cani saranno a breve disponibili a Santa Teresa e in altri punti della città. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato gli amministratori presenti (gli assessori Chiara trulli, Rino Di Girolamo, Roberta Rullo, Stefano Burrani, i consiglieri Angela Scurti, Cinzia Berardinelli) e tutti quelli che hanno reso possibile “un’opera piccola ma simbolica”. Infine l’invito ai cittadini a rispettare l’area: “il Comune si occuperà della manutenzione, ma tutti dobbiamo averne cura, serve l’aiuto e il buon senso di chi la utilizza”.