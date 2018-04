Spoltore, giornata sull’autismo: il convento si illumina di blu

SPOLTORE – Lunedì 2 aprile 2018 il convento di Spoltore è tornato a illuminarsi di blu per sottolineare la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo: nel prossimo fine settimana a Spoltore sono in programma una serie di appuntamenti per sensibilizzare sul tema.

Alle 17.30 di sabato 7 aprile la Biblioteca Comunale in via Dietro le mura ospita il convegno “Autismo…impariamo a viverlo”: intervengono il sindaco Luciano Di Lorito, la neuropsichiatra infantile Elisabetta Berenci, l’assistente sociale Laiza Di Berardino, la docente Lilla D’Anniballe, la psicoterapeuta Luisa Di Biagio. Domenica 8 aprile, al piazzale Belvedere, un momento di divertimento che coinvolgerà anche i più piccoli: alle 17 l’intervento musicale del Teen Choir diretto dal M° Gianni Golini; a seguire lo spettacolo comico a premi “Ambasciatore d’Abruzzo” dell’associazione culturale Enfants Terribles, trampolisti in parata con animatrici per giochi, balli e sculture di palloncini.