Spoltore, finanziamento di percorsi di autonomia per persone con disabilità

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore, in qualità di capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n.16, ha pubblicato un avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di autonomia rivolti alle persone con disabilità. Possono partecipare dunque i cittadini residenti nei Comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Città Sant’Angelo, Cepagatti, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano, Spoltore. Sarà possibile finanziare una progettazione personalizzata secondo le linee di intervento fissate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). “L’obiettivo dell’ambito territoriale” spiega il sindaco Chiara Trulli “è dare ai beneficiari la possibilità di vivere nella società, liberi di scegliere e in autonomia”.

Le tre linee di intervento saranno garantite per ogni beneficiario: si tratta della definizione e attivazione del progetto individuale, della creazione di una situazione abitativa domotizzata in grado di fornire assistenza a distanza e, per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, dello sviluppo delle competenze digitali in grado di consentire anche lo smartworking. “In primo luogo vanno individuati gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i servizi territoriali” prosegue l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico.

“Come secondo aspetto, ai dodici beneficiari viene garantita l’autonomia abitativa attraverso n. 3/4 unità abitative individuate dal soggetto capofila in collaborazione con i Comuni dell’ambito. Ogni unità abitativa può ospitare n. 3/4 beneficiari circa. Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante. Per quanto riguarda l’occupazione vengono attivate le politiche di sostegno per l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e la formazione nel settore delle competenze digitali”.

L’avviso e la modulistica necessaria sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it: può essere presentata unicamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it. Non è fissata una data di scadenza e l’avviso resta aperto fino a diversa comunicazione.