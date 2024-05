Spoltore, festa per la riapertura del Parco del Convento

SPOLTORE – “Restituiamo a grandi e piccini il Parco del Convento”. L’annuncio è del sindaco Chiara Trulli che per la riapertura di giovedì 30 maggio (ore 17.30) ha voluto chiamare a raccolta tutti i bambini della primaria, uno ad uno, regalando loro una cartolina con l’invito a farsi custodi dei parchi della città. “Uno spazio rimasto per troppo tempo inutilizzabile adesso tornerà ad essere sicuro, pulito, fruibile. Nel cuore del nostro capoluogo, a pochi passi dal simbolo della città, ci auguriamo davvero che tutti possano averne cura”.

La preoccupazione di queste ore è il meteo incerto che potrebbe far slittare la riapertura, sottolineata dall’animazione di Will Clown, al venerdì. “Valuteremo e nel caso daremo tempestiva comunicazione del rinvio” assicura il primo cittadino. Una novità è che parte dell’area verde sarà destinata allo sgambettamento cani: “raccogliamo le tante richieste in tal senso” sottolinea “anche in considerazione che la socialità è sempre più connessa ai nostri amici a 4 zampe. L’importante è che il parco torni presto ad essere vissuto”.