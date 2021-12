Spoltore, divieto di scoppi, petardi e simili per le festività 2021/2022

SPOLTORE – Il sindaco Luciano Di Lorito ha firmato l’ordinanza che vieta lo scoppio dei fuochi d’artificio, valida dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Considerato che nella città di Spoltore, come su tutto il territorio nazionale, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine effettuare l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, e che tale condotta crea grave pregiudizio alla sicurezza dei cittadini, è fatto divieto ai detentori di materiale pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti di natura amministrativa o penali.

