Spoltore, convegno su Elio Di Blasio a 100 anni dalla nascita

SPOLTORE – A 100 anni dalla nascita, Spoltore ricorda Elio Di Blasio, la sua arte e le sue parole, nel convegno programmato in Piazza D’Albenzio per domenica 29 agosto alle 19,00, giornata di chiusura della mostra allestita dal 17 agosto nella Biblioteca Comunale (orario 19.00 – 21.00). Nella Biblioteca Comunale sarà possibile ascoltare l’intervista a Di Blasio, riprodotta attraverso le voci degli attori professionisti Marcello Sacerdote e Claudia Di Domenica, realizzata dal curatore della mostra Ivan D’Alberto pochi mesi prima della sua scomparsa.

L’audio-intervista così ricreata è stata posta in dialogo con l’opera “Porta contadina”, una tecnica mista su tavola del 1990, in un allestimento molto poetico che comprende anche un frammento video dello stesso artista. L’iniziativa è parte integrante dell’evento Le Parole di Elio | 100 anni dalla nascita | 1921-2021, organizzato dal Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art (CAPPA) di Pescara in collaborazione con il Comune di Spoltore e il supporto logistico della Pro Loco Terra dei 5 Borghi.

Interverranno all’incontro in Piazza D’Albenzio, assieme al curatore della mostra: Francesca Sborgia, vice-presidente del Consiglio comunale, Angela Scurti, presidente della Commissione cultura, Alessandra Di Blasio, figlia dell’artista, Silvia Pennese, presidente CAPPA, Antonio Zimarino, critico d’arte e Albano Paolinelli, artista.