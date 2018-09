Spoltore Calcio, presentazione della squadra in Comune

Di Lorito: “Ripetiamo questa presentazione per il settimo anno, è una tradizione per suggellare la vicinanza tra la squadra e la città. Sono molto felice di questa giornata“

SPOLTORE – L’obiettivo principale l’ha messo in chiaro il presidente Sabatino Pompa: “voglio la terza Coppa Disciplina”. É il premio riservato alla squadra più corretta del campionato d’eccellenza, e negli ultimi due anni è andata ai ragazzi dello Spoltore Calcio.

“Forse non a caso, è la coppa a cui il presidente della Figc regionale Stefano Ortolano ha dedicato più attenzione quando siamo andati a ritirare i premi”. Stamattina è stata una grande festa per Pompa e tutto lo staff dello Spoltore Calcio: la nuova squadra é stata presentata nella sala consiliare del Comune, in un incontro guidato da Tiziano Coccia, volto della tramissione tv “L’Abruzzo nel Pallone”.

“Spoltore é un’ isola felice per lo sport e il calcio, e non lo diciamo perché siamo qui” ha sottolineato Coccia. “Le difficoltà di molte squadre, che non riescono ad iscriversi ai campionati perche’ non hanno le strutture idonee, sono cronaca quotidiana: è importante avere un sindaco e un’amministrazione comunale impegnati a supporto delle squadre”.

Il primo cittadino Luciano Di Lorito ha ricordato gli esordi di quest’avventura: “per questa mattina ho voluto rispolverare la foto che scattammo il sabato prima dell’esordio in terza categoria nel 2012” ha detto, mentre alle sue spalle veniva proiettata quell’immagine. “Non dimentichiamo da dove siamo partiti: ripetiamo questa presentazione per il settimo anno, è una tradizione per suggellare la vicinanza tra la squadra e la città. Sono molto felice di questa giornata e di avere l’occasione per rinnovare i miei auguri alla squadra. Ai ragazzi voglio ricordare anche quest’anno che sono un esempio per i piu’ giovani, e per questo devono comportarsi sempre correttamente. Il campo sportivo dove giochiamo è una bomboniera, ha bisogno di piccole migliorie, per avere maggior confort e sicurezza, ma a breve arriveranno”.

Il mister Donato Ronci si è concentrato sugli aspetti tecnici del campionato che partirà a breve: “ripartiamo con grande entusiasmo dopo due anni straordinari”. Quest’anno si è aggiunto il direttore generale, l’avvocato Claudio Croce, il cui ruolo è stato spiegato dal presidente Pompa: “il presidente è solo un componente di un gruppo affiatato. Ci tengo a rimarcare che questa esperienza nasce dall’ impegno del sindaco, che sette anni fa ci ha chiesto di sederci attorno a un tavolo. Non avrei mai pensato di fare il presidente, per me e’ diventato quasi un lavoro a tempo pieno: oggi ci siamo ristrutturati dotandoci di un direttore generale, il cui compito è agevolare e far crescere sempre più l’unione con la Renato Curi”.

Presente anche il consigliere con delega allo sport Danilo Spadolini, che ha voluto aggiungere il suo in bocca al lupo agli atleti pronti ad impegnarsi da domani nel prossimo campionato.