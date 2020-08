Spoltore, bonus Tari: ecco come accedere alle agevolazioni

Trulli: “L’attenzione al livello di tassazione è una scelta che abbiamo fatto a inizio mandato. Il costo pro-capite della raccolta dei rifiuti a Spoltore è da molti anni il più basso nella provincia di Pescara”

SPOLTORE – Bonus Tari a Spoltore: il Comune ha comunicato le modalità per accedere alle agevolazioni sulla Tari 2020 decise come mezzo per aiutare le famiglie che si trovano in situazione di disagio economico per le conseguenze del lockdown anti Covid-19. La decurtazione sulla quota variabile della Tari, riservata alle utenze domestiche, si può ottenere dietro presentazione di domanda sulla base dei componenti del nucleo familiare.

La modulistica per accedere alle agevolazioni tariffarie sulla Tassa Rifiuti è già disponibile sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it. Le condizioni per poter richiedere lo sconto sulla tassa dei rifiuti sono le stesse del bonus sulle bollette di luce, gas e acqua. I beneficiari sono quindi: nuclei familiari con Isee non superiore a 8.265 euro; famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20 mila euro; nucleo titolare di reddito/pensione di cittadinanza.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Spoltore entro il 2020, tramite l’apposito modulo con relativi allegati. Per depositare la richiesta serviranno: documento di identità (o eventuale delega); attestazione dell’Isee in corso di validità; eventuale numero di protocollo o attestazione che documenti la titolarità del reddito o pensione di cittadinanza, per chi ne è titolare.

L’agevolazione consiste nella applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, a decurtazione della quota variabile della tariffa su base annua. Ad esempio, per un’abitazione con un solo occupante la riduzione è di 17 euro, per quelle con 6 o più occupanti arriva a 31 €.

“L’attenzione al livello di tassazione” ricorda l’assessore al bilancio Chiara Trulli “è una scelta che abbiamo fatto a inizio mandato. Il costo pro-capite della raccolta dei rifiuti a Spoltore è da molti anni il più basso nella provincia di Pescara”.