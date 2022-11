Spoltore, bonus di 400 euro per i nuovi nati: pubblicato il bando

SPOLTORE – Avviso pubblico finalizzato a sostenere e favorire la natalità, con un bonus di 300 euro per i nuovi nati. Il Comune di Spoltore, come ente capofila dell’ambito distrettuale sociale, ha pubblicato il bando che interessa anche i cittadini dei comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella e Rosciano. Si tratta di bonus destinati a servizi per la prima infanzia e beni di prima necessità per il bambino o la madre gestante. Le domande devono pervenire entro il 30 novembre 2022 al protocollo di Spoltore, anche se si è residenti in uno degli altri Comuni, a mezzo pec, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano.

L’agevolazione interessa i bambini nati quest’anno, le cui famiglie anno Isee ordinario in corso di validità non superiore a 8000 mila euro. Complessivamente sono previsti 16 bonus per i nuovi nati, e possono ottenerli anche i nuclei famigliari che in passato hanno ottenuto i buoni servizio o i buoni fornitura. Tutti i dettagli e il modello di domanda sono sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.

“Questo bonus” spiega l’assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico “va ad inserirsi in un piano famiglia che è rivolto a tutti i nuclei a basso reddito, e faremo tutto il possibile per potenziarlo in futuro”. “Siamo particolarmente attente all’operato dell’ambito sociale” aggiunge il sindaco Chiara Trulli “che ha un compito decisivo per il benessere della collettività e delle categorie più deboli. Il nostro Paese sta attraversando una fase delicata, ed è doveroso fare ogni sforzo per alleviare le sofferenze economiche delle categorie più fragili, messe in ginocchio già dal rincaro dei prezzi, di beni anche essenziali, e delle bollette impazzite dell’energia”.