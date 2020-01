SP Lanciano Fossacesia, le comunicazioni della Provincia di Chieti

LANCIANO – La S.P. 217 “ex SS 524 Lanciano-Fossacesia” è stata inserita nella richiesta di trasferimento all’ANAS con nota di trasmissione della Provincia del 20/11/2019 prot. n. 18915. In realtà la proposta era già stata inoltrata nel 2018 senza esito. Attualmente la proposta è depositata in Regione Abruzzo che al tavolo Stato Regione e con l’ANAS andrà all’esame delle strade da trasferire. La Provincia ha chiesto complessivamente il trasferimento di 212,621 km. Inoltre la strada provinciale 217 ex SS 524 è stata oggetto di intervento con i fondi del D.M. 49/2018 per € 289.624,18= già appaltati alla ditta V.S. Costruzioni di Teora (AV). I lavori inizieranno appena si avranno condizioni metereologiche adeguate.

Per opportuna conoscenza il progetto totale è di € 489.624,18= di cui € 200.000,00= destinati alla S.P. 64 “Orsogna-Lanciano” e la differenza pari a € 289.624,18= alla strada Lanciano-Fossacesia.

La rotatoria sulla medesima strada in prossimità di incrocio con Villa Romagnoli ha un costo complessivo stimato in 200.000,00 Euro di cui 15.000 per la sola segnaletica. E stato già redatto progetto preliminare e si sta predisponendo progetto definitivo esecutivo, insieme al recupero del finanziamento necessario in modo da poter realizzare l’opera entro il 2020.

Si ricorda che le risorse economiche della Provincia sono contenute, molto inferiori a quanto necessario. il D.M. 49/2018 che è la fonte di finanziamento, che ha permesso di intervenire sulla Lanciano Fossacesia, prevede 3,5 ml di euro anno fino al 2023. Rapportati a 1600 km di strade sono ampiamenti insufficienti a risolvere in breve tempo tutti i problemi di viabilità.

Resta la constatazione che il maggior numero di incidenti è causato dal non rispetto dei limiti della velocità e dall’imprudenza degli automobilisti. Nelle prossime settimane la strada provinciale sarà oggetto di postazione autovelox come a rotazione la Provincia ha già provveduto a posizionare in altre arterie provinciali.

Il presidente

Mario Pupillo

Chieti 21 gennaio 2020