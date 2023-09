Dal 7 all’11 settembre per lavori di realizzazione della variante SS652 Fondovalle Sangro Anas saranno impiegati autoarticolati e gru

QUADRI – Il settore Viabilità della Provincia di Chieti informa che in seguito alle operazioni di cantiere previste il 7, 8, 9 e 11 settembre dall’impresa De Sanctis Costruzioni, impegnata nei lavori di realizzazione della variante SS652 Fondovalle Sangro Anas, saranno possibili disagi e rallentamenti della circolazione stradale lungo la SP 164 Quadri-Stazione di Palena al km 1+000 nei pressi del Comune di Quadri.

L’impresa De Sanctis ha infatti comunicato al settore Viabilità che giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 (solo la mattina) e lunedì 11 settembre saranno impiegati per lo scarico di diverse travi in calcestruzzo autoarticolati e gru di grandi dimensioni che occuperanno la SP 164 in corrispondenza del cantiere aperto in prossimità di Quadri; le operazioni di scarico comporteranno l’interruzione della circolazione stradale per brevi periodi di tempo, circa 20 minuti, per sette volte nell’arco della giornata lavorativa.

Ad interrompere temporaneamente la circolazione stradale sarà il personale dell’impresa che presidierà il tratto interessato e comunicherà in maniera visibile l’interruzione temporanea agli automobilisti. L’impresa terrà conto degli orari di transito dei mezzi pubblici di trasporto per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza.

Le operazioni di cantiere in questione riguardano i lavori di costruzione del tratto della SS652 Fondovalle Sangro Anas compreso tra la stazione di Gamberale e la stazione di Civitaluparella.