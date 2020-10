Sostegno alle famiglie, Brandiferri su assegno unico

TERAMO – La fase attuale della pandemia, che ha già avuto pesanti ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale, ha reso ancora più stringente la necessità di garantire un sostegno diretto ai nuclei familiari. Nella legge di Bilancio 2021 è stato introdotto l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.

“Innanzitutto – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri – mi auguro che l’assegno unico per le famiglie diventi un sussidio reale e che non si tratti di una misura slogan. In questo momento è fondamentale venire incontro ai bisogni delle famiglie attraverso provvedimenti di carattere strutturale in modo da aiutarle a superare la grave crisi economica.

Dell’assegno potranno beneficiare a partire dal 1° luglio 2021 circa 10-11 milioni di famiglie atteso che il sussidio è esteso anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli incapienti. Scendendo nel dettaglio, l’assegno universale sarà composto da una quota fissa, compresa tra 50-100 euro per figlio, e da una quota variabile dipendente dalle condizioni economiche del nucleo familiare: in media 200-250 euro mensili a figlio per le famiglie con reddito medio-bassi. E’ importante evidenziare che i figli disabili potranno beneficiare di un assegno maggiorato tra il 30% e il 50%, che verrà erogato per tutta la vita in caso di disabilità permanente.

Si tratta di un provvedimento che mira ad unificare tutte le misure previste a sostegno delle famiglie, pertanto in questa fase è basilare che nessuna famiglia con figli prenda con l’assegno unico meno di quanto già percepisce ora e che vadano, quindi, tutelati i destinatari delle misure esistenti. Finalmente anche in Italia trova una prima applicazione il principio secondo cui ogni famiglia deve ricevere un sostegno che copra il costo annuo di mantenimento di ogni figlio. Anche se per colmare definitivamente il ritardo accumulato in questo campo rispetto ad altri paesi europei la strada è ancora lunga”.