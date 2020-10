Sospensione della didattica in presenza al Liceo Curie fino al 26 ottobre

Nell’ordinanza c’è anche la chiusura della Piscina Comunale e degli spogliatoi del Campo Castrum per sette giorni. Il provvedimento è stato adottato vista la positività al Covid-19 di alcuni fruitori, in attesa dell’esito di altri tamponi

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini sta per firmare un’ordinanza della massima urgenza con la quale dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza del Liceo Scientifico “Marie Curie” di Giulianova, fino a lunedì 26 ottobre.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale, in accordo con la Dirigente Scolastica Silvia Recchiuti, e potrebbe essere prolungato qualora la situazione dei contagi dovesse diventare più critica.

L’ordinanza sindacale dispone anche la chiusura al pubblico, per la durata di sette giorni, della Piscina Comunale e degli spogliatoi del Campo Castrum Orsini, mentre l’impianto sportivo resterà fruibile per le associazioni sportive.

“Nel pomeriggio mi sono consultato con la Preside Recchiuti per decidere insieme come intervenire per arginare il pericolo di nuovi contagi, disponendo intanto la sospensione delle attività didattiche in presenza nell’istituto scolastico – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – la scelta di adottare invece il provvedimento di chiusura della Piscina Comunale e degli spogliatoi del Castrum si è resa necessaria in via precauzionale, vista la positività al virus di alcuni fruitori e l’attesa dell’esito dei tamponi effettuati su altri. In questi giorni di chiusura si procederà alla sanificazione delle strutture”.