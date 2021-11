PESCARA – Sono somministrati nei settori dell’industria, sanità, enti locali, terziario, servizi, trasporti: sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di Agenzie per il Lavoro, che ogni giorno operano presso le aziende di Pescara e provincia. Molti di loro si recano periodicamente presso le nostre sedi, per ricevere assistenza e accompagnamento nella gestione dei loro rapporti di lavoro, al fine di accedere alle tutele e ai diritti che la contrattazione di settore ha previsto per loro.

I lavoratori in somministrazione infatti possono beneficiare di un contratto collettivo nazionale che contempla una serie di misure di sostegno utili ad accompagnarli sia nei periodi di lavoro che in quelli di non lavoro, attraverso un robusto sistema di welfare che prevede assistenza sanitaria, sostegni economici alla genitorialità (rimborsi per asilo nido e istruzione per studenti lavoratori e per i figli a carico), alla maternità, alla mobilità territoriale (per chi si trasferisce per esigenze lavorative e chi risiede in un comune diverso da quello in cui lavora), alla non autosufficienza, oltre alla possibilità di accedere ad una indennità di sostegno al reddito una tantum pari a € 1000,00 lordi in caso di perdita del lavoro e disoccupazione prolungata.

Una politica passiva quest’ultima, utile a sostenere economicamente il disoccupato, a cui si affianca una misura di politica attiva contrattuale – il diritto mirato a percorsi di riqualificazione – dove la formazione, scelta dal lavoratore, rappresenta il volano per la ricollocazione professionale.

“La nostra azione sindacale si incentra sulla persona e parte dai suoi bisogni, dall’assistenza nella gestione del rapporto di lavoro all’accompagnamento nelle transizioni lavorative, mettendo in campo ogni strumento che il contratto nazionale dispone per rafforzare le competenze e agevolare la ricollocazione. Dunque una azione di tutela che permetta di costruire risposte concrete pur nella flessibilità. Attraverso i nostri sportelli, in sinergia con i servizi della Cisl di Pescara, è possibile ottenere assistenza per la richiesta dell’indennità di disoccupazione, degli assegni familiari, dei bonus Inps e di tutte le pratiche fiscali legate al contratto di lavoro” spiega Francesca Piscione, Coordinatrice della FeLSA CISL di Pescara.

“Il nostro è un lavoro di squadra che ha l’obiettivo di fornire una tutela complessiva, attraverso l’apporto di tutti, categorie sindacali e servizi della Cisl. La pandemia ci ha insegnato che di fronte all’incertezza e alle difficoltà, il ruolo di responsabilità del sindacato resta fondamentale per non lasciare sole le persone” commenta Franco Pescara, Coordinatore della Cisl di Pescara.