Somministrazione di alimenti e bevande, un nuovo corso a Pescara

PESCARA – La Confcommercio, per il tramite della società Cat Ascom Servizi, organizza corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo per il rilascio della abilitazione alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande (le lezioni si svolgeranno nelle aule della Confcommercio di Pescara, in Via Aldo Moro 1/3).

Giovedì 19 settembre 2019 partirà un nuovo corso per intraprendere un’attività di vendita nel settore alimentare o un ‘attività di bar, ristorazione, e somministrazione di alimenti e bevande.

Poiché sono disponibili ancora alcuni posti si invita chi fosse interessato a contattare la Confcommercio di Pescara, Via Aldo Moro, 1/3. Tel 085/4313620.

Gli argomenti trattati sono i seguenti: Area Alimentare: area nutrizionale, area igienico sanitaria e HACCP, Area Tecnico – Amministrativa: normativa di settore, diritto commerciale, legislazione tributaria, gestione operativa dell’attività, marketing e tutele del consumatore, normativa del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

É un corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo e pertanto sarà consegnato ad ogni partecipante al termine delle lezioni un attestato di frequenza rilasciato dalla Regione Abruzzo.

