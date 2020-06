Solstizio d’Estatica, evento gratuito oggi al Porto Turistico di Pescara

PESCARA – Domenica 21 giugno appuntamento dalle ore 19.30 al porto turistico Marina di Pescara con Solstizio d’Estatica, evento gratuito aperto al pubblico e in diretta live streaming sulle pagine Facebook del Marina di Pescara e di Estatica. Si apre la stagione numero 11 per Estatica, la rassegna di eventi estivi al porto turistico Marina di Pescara.

L’organizzazione ha voluto anche quest’anno preparare un calendario eventi degno di nota non dimenticando le indicazioni sanitarie e le disposizioni organizzative per gli eventi all’aperto per goderci spettacoli e musica in sicurezza e tranquillità, guarda le “Modalità di Partecipazione” più in basso per avere tutte le informazioni.

SOLSTIZIO D’ESTATICA

Presenta Federico Perrotta dalle 19.30 con

Valentina Olla

Tiziana Di Tonno

Pop Harps con Elena Cacciagrano

Maurizio Di Fulvio Trio con Giuseppe Continenza e Simona Capozzucco

Claudio Filippini pianoforte solo

Piero Delle Monache

Floyd on the Wings

La prenotazione è obbligatoria per il numero limitato dei posti disponibili nell’arena.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

Il numero di posti per il pubblico è limitato per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Seguendo le indicazioni obbligatorie di prevenzione e per garantire le distanze di sicurezza, sono state previste 2 tipologie di posto:

1. Entrata unica: prenotabile per un posto singolo

2. Entrata per congiunti: gruppi di 2 o di 3 posti posizionati vicini, da prenotare obbligatoriamente insieme e destinati allo stesso nucleo familiare.

É necessario presentarsi 20 minuti prima dell’orario dell’evento, successivamente la prenotazione non sarà più ritenuta valida.