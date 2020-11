Situazione del settore eventi e spettacoli, Antonio Moccia ospite a Rtn Tv

PESCARA – Mercoledì 11 novembre alle ore 18.00 andrà in onda su Rtn Tv canale 607 il programma televisivo “Parliamone Insieme” condotto dalla psicologa Ilaria La Mura. Gli ospiti di questa puntata saranno Antonio Moccia, titolare della The Mac Live Management che cura a livello nazionale diversi artisti tra attori, attrici e performance e Costantino Imparato wedding planner e tutor creativo del noto programma tv “Detto fatto” in onda su Rai 2.

Il manager Antonio Moccia racconterà la situazione italiana per quanto riguarda il settore eventi e spettacoli che in questo periodo ha ricevuto un forte blocco da parte del governo. I limiti imposti, i costi troppo elevati, le tasse obbligatorie richieste per l’organizzazione di un evento hanno reso impossibile la realizzazione degli stessi. Quale futuro aspetta questo settore? Cosa potrebbe e dovrebbe fare il governo per tutelare tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo? Antonio Moccia risponderà a queste ed altre domande mercoledì sera alle 18.00. <> dichiara il manager degli artisti.

Nella seconda parte della puntata di mercoledì, l’artista Costantino Imparato tutor creativo della Rai e wedding planner noto ai rotocalchi per l’organizzazione di matrimoni molto particolari, spiegherà con un video-tutorial come costruire un presepe utilizzando materiali riciclabili a costo zero. Ci mostrerà inoltre il suo presepe anti-covid, con pastori che indossano mascherine, postazioni per i tamponi e vetri protettori per il reparto neomamme nella grotta del Bambin Gesù.

Una puntata assolutamente da seguire.

Il programma andrà in onda anche in diretta Facebook sulla pagina di Rtn Tv canale 607.