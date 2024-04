Sistemi di controllo T-Red attivi a Cologna Spiaggia e Santa Lucia

Al via dal 26 aprile i sistemi di controllo sugli impianti semaforici lungo la SS16 e ss150, oltre 400 multe nei primi 3 mesi del 2024

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Saranno attivati a partire da domani, venerdì 26 aprile, i sistemi di controllo T-Red sugli impianti semaforici lungo la Statale 16 a Cologna Spiaggia e la Statale 150 a Santa Lucia. Come preannunciato nei mesi scorsi dagli amministratori, entrambi gli impianti pur avendo un tempo di giallo pari a cinque secondi che non richiede lo strumento “contasecondi”, saranno dotati di tale tecnologia.

L’attivazione dei T-Red si aggiunge al servizio di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale. Rilevanti i risultati raggiunti nel primo trimestre del 2024 a dimostrazione che la carta fondamentale da mettere in campo sono gli agenti della Polizia Locale che operano con contestazioni immediate e posti di controllo.

A certificarlo sono i numeri con oltre 400 contestazioni elevate Nello specifico nei primi tre mesi dell’anno sono stati elevati verbali:

– 191 per sosta irregolare;

– 15 per mancata copertura assicurativa dei veicoli;

– 34 per omessa revisione;

– 14 per caschi moto monopattini e ciclomotori non omologati;

– 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

– 32 per uso del telefono alla guida;

– 13 per comportamento pericoloso dei pedoni;

– 6 contestazioni per passaggio con il rosso semaforico;

– 3 per occupazione stradale abusiva;

– 8 per guida e sosta contromano;

– 14 per eccesso di velocità (utilizzando l’Autovelox);

– 4 per irregolarità riscontrate nei cantieri edili;

– 14 patenti ritirate;

– 15 sequestri di veicoli;

– 17 fermi amministrativi di veicoli.

In molte circostanze gli utenti guidavano con auto non revisionate anche da 6 o 8 anni, con coperture assicurative non attivate da oltre 5 anni e con patenti ritirate o scadute da alcuni anni.

Il Comando ricorda che “nel caso di incidente il conducente che ha omesso la revisione o ha la patente scaduta o ritirata non usufruisce di copertura assicurativa e se ci sono lesioni alle persone scatta il fondo vittime della strada con tempi lunghi di risarcimento ma i danni alle cose restano in capo al conducente del mezzo”.

Nei prossimi mesi saranno intensificati servizi di sicurezza stradale con pattuglie in divisa ed in borghese e con servizi straordinari nelle fasce pomeridiane e serali.

“Questa tipologia di controllo elettronico in ambito di sicurezza stradale non sostituisce ma si aggiunge a quelli che abbiamo già messo in campo attraverso il potenziamento numerico e qualitativo del nostro Corpo di Polizia Locale – afferma il Sindaco Mario Nugnes – A testimoniarlo sono i numeri dei primi tre mesi di attività e controllo delle nostre strade. Parlare di volontà di fare cassa da parte del Comune è quindi fuori luogo e chi critica evidentemente non vuole la sicurezza per gli automobilisti, i pedoni e per il nostro territorio. Il nostro compito, invece, è mettere in campo ogni azione, compresa quella dei controlli elettronici, per far sì che gli interventi sulla sicurezza stradale portino ai frutti necessari come la diminuzione e magari l’azzeramento dell’incidentalità e, di conseguenza, delle vittime della strada”.

