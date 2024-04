7° Sirente Bike Marathon-Ana Aielli: aperte le iscrizioni

Il 19 maggio saranno due i percorsi: marathon di 71 chilometri e granfondo di 34 chilometri. Termine iscrizioni: 16 maggio

AIELLI – La macchina organizzativa della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli si sta muovendo in vista della prossima edizione, la settima, in programma ad Aielli domenica 19 maggio.

C’è molta attesa negli ambienti dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli che stanno compiendo notevoli sforzi per mettere in cantiere un evento sportivo di così alta rilevanza per il territorio del parco Velino-Sirente.

Inserita nei circuiti Mtb Abruzzo Cup, Sulle Orme dei Sanniti e Race Cup Centro Italia Mtb, per la seconda volta in sette edizioni è arrivata la titolazione di campionato regionale marathon sotto l’egida del comitato regionale Federciclismo Abruzzo.

Nello specifico, i due percorsi marathon di 71 chilometri e granfondo di 34 chilometri sono tracciati lungo gli antichi percorsi dei Briganti e l’intero massiccio del monte marsicano. Partendo da Aielli, i partecipanti attraverseranno i territori comunali di Celano, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Secinaro, Gagliano Aterno, Collarmele, Cerchio e Collarmele per arrivare di nuovo ad Aielli.

Ci si può iscrivere fino al 16 maggio alla quota di 35 euro https://www.sirentebikemarathon.it/iscrizioni/

Non mancano offerte e promozioni a favore dei gruppi con la possibilità di sottoscrivere fino al 28 aprile l’iscrizione agevolata con sconto del 25% alle squadre con 10 corridori, del 20% per quelle con 7 partecipanti e per quelle con 3 corridori del 10%.