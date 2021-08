Simona Di Giandomenico riconfermata con le Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Panthers Roseto comunicano ufficialmente la riconferma di Simona Di Giandomenico, esterna classe 2000 originaria di Montesilvano, che anche nella prossima stagione indosserà la canotta biancazzurra.

Di Simona sarebbe riduttivo parlare con numeri e statistiche: è con noi dall’Under 14, ha svolto tutta la trafila del settore giovanile percorrendo negli anni un’infinità di chilometri, si è sempre messa a disposizione di allenatore e compagne con impegno, dedizione e il sorriso sempre stampato sulle labbra, arrivando a ben figurare in Serie B ogni volta che è stata chiamata in causa.

Simona Di Giandomenico: “Sono molto contenta di rimanere un altro anno a Roseto, città e società che mi hanno dato molto in questi anni tanto da arrivare a considerarla la mia seconda casa. Mi fa piacere continuare a lavorare con William, non vedo l’ora di ricominciare e impegnarmi al massimo insieme alle mie compagne per ottenere tutti quei risultati che la società si è prefissata”:

Il ds Laura Ortu: “Simona ha meritato la nostra conferma per aver dimostrato grande impegno e costanza: su di lei si può sempre contare, è un’atleta che si mette sempre in discussione ed a disposizione della squadra, qualità fondamentali all’interno di qualsiasi gruppo”.