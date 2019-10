Simona Corsello è la nuova presidente del Fidapa Bpw Pescara Portanuova

“Il prossimo biennio sarà caratterizzato da continuità con le attività già svolte, quali ad esempio la carta dei diritti della bambina o i progetti lettura e salute“

PESCARA – Simona Corsello, funzionaria nella Fondazione dell’Ordine degli Avvocati di Pescara è la nuova presidente della Fidapa Bpw (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari – Business and professional women), sezione Pescara Portanuova. Simona Corsello succede alla presidente uscente Miriam D’Ascenzo, docente di Economia all’Università D’Annunzio di Chieti Pescara.

La cerimonia di passaggio delle consegne si è svolta ieri sera, al Sea River di Pescara, alla presenza di tutte le socie, del sindaco di Pescara Carlo Masci, della presidente del distretto Sud- Est, Anna Elvira Musacchio e di Benedetta Giannella e Dina di Leonardo in rappresentanza della sezione di Teramo.

Dopo il saluto iniziale, la presidente uscente ha evidenziato l’incessante lavoro, svolto nel biennio da tutte le socie, che ha permesso alla sezione Pescara Portanuova di crescere qualitativamente e quantitativamente e di stimolare l’attenzione rispetto a tutte le tematiche basate sul benessere, la giustizia di genere, la cultura. All’interno dei temi discussi, sono stati organizzati diversi convegni-dibattito che hanno spaziato dalla “Violenza ambientale” (documentata dagli scatti fotografici di Stefano Schirato) alle “Possibili strategie per una nuova giovinezza” discusse con Massimo Di Giannantonio, ordinario di Psichiatria all’Università D’Annunzio.

La presidente uscente ha ringraziato tutte le Fidapine, e ha consegnato il testimone alla neo presidente Simona Corsello, che lo ha raccolto con entusiasmo ed emozione. “Il prossimo biennio – ha affermato Simona Corsello – sarà caratterizzato da continuità con le attività già svolte, quali ad esempio la carta dei diritti della bambina o i progetti lettura e salute, e con una particolare attenzione alle problematiche del territorio e della cultura, sempre sulla base delle linee-guida del distretto e della presidenza nazionale. La nostra società è caratterizzata da sempre meno giovani – ha aggiunto – ecco perché un importante impegno della Sezione nel prossimo biennio sarà rivolto proprio a coloro che sono i custodi di importanti valori del passato, gli anziani”.

La neo presidente ha poi presentato il nuovo direttivo che l’affiancherà, composto da Anna Maria Scarazza (vice presidente), Maria Concetta Di Cecco (tesoriera), Lucia Agata (segretaria), Teresa Laviola Cerimoniera, da Anna Tenti, Barbara Buzzelli, Mirella Moriconi, Nisla Forcucci, Rita Moriconi e Ina Marino (consigliere) e da Ivana Canale, Rosaria Ciancarelli e Anna Cutilli (revisori).

La serata è stata arricchita anche dall’ingresso di due nuove socie: Claudia Di Nicola, medico anestesista e la professoressa Carla Tontodonati.

Nel corso della serata, la presidente del distretto Anna Elvira Musacchio, su incarico del Consiglio Nazionale, ha consegnato l’attestato con il riconoscimento della qualifica di socia onoraria ad Anna Maria Scarazza per la sua incessante opera di proselitismo, quale socia fondatrice della sezione di Pescara nel 2009 e madrina della sezione di Teramo, prima, e Pescara Portanuova nel 2017. Simona Corsello resterà in carica per i prossimi 2 anni.